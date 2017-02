Final Fantasy 15: die Charaktererstellung - erster Ausblick

Inzwischen dürfen wir uns in der Haut von Prinz Noctis schon seit einigen Monaten durch die offene Spielwelt von Eos prügeln - das bedeutet aber nicht, dass die Abenteuer in Final Fantasy 15 in allzu naher Zukunft ein Ende finden werden. Neben zahlreichen Zusatzinhalten, darunter Einzelepisoden rund um Noctis' Entourage, hat der Entwickler Square Enix auch einen Mehrspielermodus in Arbeit, der es uns erlauben soll, zu viert auf die Reise zu gehen. Damit aber nicht genug: Für genau dieses kooperative Spiel hat Square Enix offenbar auch ein neues Tool geplant, das es uns erlauben soll, eigene Spielfiguren zu kreieren und anzupassen. Im Interview mit Dualshockers hat Chefentwickler Hajime Tabata nun einige Informationen und ein erstes Bild geteilt.

"Der Charakterkreationsmodus befindet sich derzeit in Arbeit", so Tabata. "[...] In der derzeitigen Entwicklungsphase erlaubt er dir, die Spielfigur zu ändern und in einen deutlich anders aussehenden Charakter zu verwandeln." Da sich das Charakter-Tool tatsächlich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium zu befinden scheint, gab es an dieser Stelle wohl noch nicht viel mehr zu verraten - das erste Bild gibt uns allerdings einen Eindruck von der frühen Version des Tools. Dieses lässt den Nutzer bislang aber nur Aspekte wie Figurengröße, Kopfgröße und Muskeldichte anpassen, ist in seinen Möglichkeiten also wohl noch sehr eingeschränkt. Hauptsächlich soll die Charakterkreation für den Koop-Modus kommen, könnte laut Tabata aber auch Einzug in die Solo-Kampagne halten. Für Neuigkeiten zu Final Fantasy 15 besucht ihr auch weiterhin unsere Themenseite.

Quelle: Dualshockers via Gamespot