Final Fantasy 15: A King's Tale - jetzt kostenlos auf PS4 & Xbox One

Square Enix hat via Pressemitteilung bekannt gegeben, dass A King's Tale: Final Fantasy 15, das zuvor nur als Vorbesteller-Bonus erhältlich war, ab heute allen Spielern auf PS4 und Xbox One gratis zur Verfügung steht. Das Mini-Spiel in Retro-Optik kann über den Xbox Game Store und über das PlayStation Network kostenlos heruntergeladen werden. In A King's Tale erzählt König Regis der 113. seinem Sohnemann Noctis eine spannende Gutenachtgeschichte von seinen eigenen Abenteuern.

Das Mini-Game im Pixel-Stil bietet ein temporeiches Kampfsystem und spielt 30 Jahre vor der Handlung von Final Fantasy 15. Für beide Versionen (Xbox One und PS4) benötigt ihr zwei Gigabyte freien Festplattenspeicher. Es folgt die offizielle Beschreibung der Inhalte von FF 15: A King's Tale.

Tiefgehendes Kampfsystem: Kombos, Konter und die für Regis charakteristischen Angriffe verbinden sich zu blitzschnellen Echtzeit-Gefechten, die flinke Reflexe und kluge Taktiken verlangen.

Gefährten: Drei Helden bieten einzigartige Wege anzugreifen sowie auf sie zugeschnittene Attacken, die massiven Schaden verursachen.

Magie: Lassen Sie das Schlachtfeld in Flammen aufgehen, frieren Sie Gegner ein oder verpassen Sie ihnen einen Elektroschock mit Feuer-, Eis- und Blitzmagie.

Beschwörungen: Rufen Sie epische Astrale herbei, um Feinde auf spektakuläre Art zu besiegen.

Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Final Fantasy 15 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Unsere Tipps und Tricks helfen euch weiter, wenn ihr mal in der Welt Eos feststecken und nicht weiter wissen solltet. Ob ihr euch die kostenlose Dreingabe herunterladen werdet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen verraten!