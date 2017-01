Square Enix hat den Termin für das "Moogle Chocobo Carnival"-Event in Final Fantasy 15 bekannt gegeben. Los geht's ab 24. Januar, also heute in exakt zwei Wochen. Ein genaues Enddatum gibt es nicht. Es ist lediglich die Rede von einer "begrenzten Dauer". Um Zutritt zum Moogle Chocobo Carnival zu erhalten, ist ein Karneval-Ticket nötig. Ein solches sollten ausnahmslos alle Besitzer von Final Fantasy 15 ihr Eigen nennen, war es doch Bestandteil des kürzlich veröffentlichten Holiday-Pack-DLCs, auch in der kostenfreien Non-Plus-Variante.

Demzufolge dürften inzwischen annähernd sechs Millionen Spieler Anspruch auf einen Besuch beim Moogle Chocobo Carnival haben. Diese beeindruckende Zahl an allerdings nur ausgelieferten Exemplaren ("shipped") von Final Fantasy 15 hat Square Enix nun nämlich ebenfalls bekannt gegeben. Die Erstauslieferungsmenge belief sich auf 5 Millionen. Erschienen ist Final Fantasy 15 Ende November 2016, also vor gerade einmal knapp sechs Wochen. Viele weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15.