Final Fantasy 14: Ab sofort zeitlich unbegrenzt spielbar bis Level 35

Square Enix hat das Zeitlimit von 14 Tagen für die Demoversion von Final Fantasy 14 aufgehoben. Interessierte dürfen das Japano-MMORPG nun unbegrenzt lange kostenlos spielen. Eine Grenze ist allerdings durch das erreichbare Maximallevel von 35 gesetzt. Der Wegfall des Demo-Zeitlimits geht einher mit der Veröffentlichung des jüngsten Update für Final Fantasy 14. Patch 3.56 ergänzt in erster Linie das Finale der Heavensward-Erweiterung (The Far Edge of Fate).

Nach dem Abschluss von Heavensward geht es im Juni beinahe nahtlos mit neuem Story-Content weiter. Am 20. des besagten Monats erscheint mit Stormblood nämlich bereits die nächste Erweiterung für Final Fantasy 14. Darin müssen die Spieler Ala Mhigo vom bösen Imperator Zenos yae Galvus zurückerobern. Das Levelcap wird dabei auf 70 erhöht. Daneben gibt es natürlich auch wieder neue Siedlungen, Dungeons und Berufe. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Final Fantasy 14.

Quelle. Square Enix