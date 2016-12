Was ist HDR 1000 bei einem Samsung SUHD-TV?

24.12.2016 um 19:15 Uhr Was ist HDR 1000 bei einem Samsung SUHD-TV? Diese Frage beantworten die Koreaner in diesem Video. Neben der hinter Quantum Dot steckenden Technologie wird auch an Beispielen gezeigt, wie sich diese auswirken, Die können natürlich prinzipbedingt keine 1:1-Darstellung aus der Realität sein. Um HDR-10 Bit zu erleben, braucht man auch HDR-10 Bit.

