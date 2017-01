The Walking Dead: Rick-Darsteller verspricht mehr Action

Die erste Hälfte der siebten Staffel von The Walking Dead startete bereits im Herbst des vergangenen Jahres, im Februar soll es voraussichtlich weitergehen. Andrew Lincoln, Darsteller des Serien-Charakters Rick Grimes, hat gegenüber Entertainment Weekly ein wenig darüber gesprochen, was Fans der Zombie-Serie von der zweiten Hälfte der siebten Staffel zu erwarten haben. Allzu tief ging er natürlich nichts in Detail, doch wer überhaupt nichts wissen möchte, ließt jetzt besser nicht weiter - es folgen leichte Spoiler!

Lincoln ließ verlauten, dass die Einstellung, die Grimes in der Staffel an den Tag legt, einige Fans überraschen könnte. "Kaum zu glauben, aber Mr. Grimes ist noch sehr viel leichtsinniger, als jemals zuvor. Er legt eine gewisse Befreitheit an den Tag, ein Gefühl, das dadurch entsteht, dass er alles verloren hat", so Lincoln. Grimes suche wieder verstärkt den Nervenkitzel eines Kampfes. Aber generell soll sich die zweite Hälfte von Staffel Sieben tonal sehr wandeln: "Es ist wahrscheinlich das Gegenteil, von dem, was ihr gerade erlebt habt", so Lincoln weiter.

Damit aber noch nicht genug des Scharfmachens: Lincoln sprach ferner von einer Episode, die ihn besonders aufgeregt gemacht habe: "Wartet bis [Episode] 16. Ich verspreche es euch, da gibt es eine Stelle, an der ich mein Drehbuch fallen ließ und anfing, in die Luft zu schlagen." Ob Lincoln mit seiner Erregung recht behalten wird, sehen wir voraussichtlich ab dem 12. Februar 2017, wenn die zweite Hälfte der siebten Staffel anlaufen soll. Für weitere Informationen zu The Walking Dead besucht ihr unsere Themenseite.

Quelle: Entertainment Weekly via Gamespot