Fast & Furious 8: Offizieller Super-Bowl-TV-Spot

06.02.2017 um 11:22 Uhr Hier könnt ihr euch den Super-Bowl-Trailer zu Fast & Furious 8 ansehen, der in der vergangenen Nacht während des NFL-Endspiels zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons zu sehen war. Der in den USA unter dem Titel The Fate and The Furious bekannte Streifen läuft Mitte April in den hiesigen Kinos an. Mit dabei sind unter anderem Vin Diesel und Dwayne "The Rock" Johnson.

