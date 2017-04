Fast & Furious 8: Bester Start in der Kinogeschichte - noch vor Star Wars 7

Star Wars: Das Erwachen der Macht ist nicht mehr der Rekordhalter in der Kategorie "Erfolgreichster Kinostart weltweit". Der in der vergangenen Woche veröffentlichte Kinofilm Fast & Furious 8 konnte in den ersten Tagen nun noch mehr Geld umsetzen. Insgesamt 532,5 Millionen US-Dollar nahm das Action-Spektakel mit Vin Diesel und Co. am Startwochenende ein. Bislang stand die siebte Episode von Disneys Star Wars-Saga mit 529 Millionen US-Dollar Umsatz an der Spitze.

Allerdings hatte Fast & Furious 8 etwas Hilfe aus China. Dort spielte der Film in den ersten drei Tagen über 190 Millionen US-Dollar ein und konnte ebenfalls einen neuen Rekord aufstellen. Für Star Wars: Das Erwachen der Macht fehlen diese Einnahmen, da der Film im asiatischen Raum erst einige Wochen später gestartet ist. China ist mittlerweile der zweitwichtigste Kinomarkt der Welt. Im Heimatland von Fast & Furious ging das Interesse sogar deutlich zurück. Hier spielte der Film nur noch knapp 100 Millionen US-Dollar ein. In Deutschland legte der Film mit 1,3 Millionen Besuchern einen erfolgreichen Start hin. Weitere Meldungen zu Fast & Furious 8 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Filmstarts