Fast & Furious LIVE: Internationale Stunttour mit den besten Film-Actionszenen!

Neben einem Wiedersehen mit den beliebtesten Autos der Furious-Serie, werden die Physik auslotenden Stunts aus den Action-Filmen mit modernster Technik auf nachgebauten L.A.-Untergrundstraßen nachgestellt.

Die Produzenten Chris Hughes und James Cooke-Priest, zusammen mit Autor und Regisseur Rowland French, sind das Brand Events Team, das zuvor schon "Top Gear Live" in die Stadien gebracht hat. "Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit Universal Brand Development. Gemeinsam erwecken wir Fast & Furious mit einer bahnbrechenden Show in zahlreichen Stadien weltweit zum Leben. Dies wird die spektakulärste Live Auto Show aller Zeiten", so Cooke-Priest.

Der Startschuss für die internationale Stadiontour fällt im Januar 2018. Damit ihr euch erinnert, welche haarsträubenden Auto-Stunts gemeint sind, gibt's hier noch mal den neuesten Trailer von Fast & Furious 8:





Quelle: Universal