00:44

Fast and Furious 8: Exklusiver Clip zur Actionreihe

06.04.2017 um 15:09 Uhr Schnelle Autos, Explosionen und muskelbepackte Typen - Fast and Furious 8 geht am 12. April in die achte Runde. Mit Darstellern wie Vin Diesel, Dwayne Johnson und Ludacris ist für ein Aufgebot an Stars gesorgt. Doch auch zwei Darsteller, bekannt aus der Serie Game of Thrones, finden ihren Weg auf die Leinwand. Hier ein exklusiver Vorgeschmack, was euch im Kino erwartet.

