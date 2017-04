Far Cry 4: Creative Director verlässt Ubisoft und gründet Typhoon Studios

Ubisoft Montreals Creative Director, Alex Hutchinson, hat per Twitter bekanntgegeben, dass er bereits im Februar 2017 seinen bisherigen Arbeitgeber Ubisoft verlassen hat. Nach sieben Jahren und der maßgeblichen Mitarbeit an Far Cry 4 und Assassin's Creed 3 geht Hutchinson nun seinen eigenen Weg und gründet die neue Spieleschmiede "Typhoon Studios". Obwohl der Weggang bereits vor zwei Monaten passierte, vermeldete Hutchinson das erst kürzlich via Twitter.



So! I left Ubisoft after 7 years. Extremely proud of all we achieved on Far Cry and Assassins but very excited to build something new. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 7. April 2017



Aktuell gibt es keine weiteren Informationen über die ambitionierten Pläne des ehemaligen Creative Directors. Eine offizielle Webseite ist zwar online, verrät aber nicht viel. Um sich für weitere Informationen, die nicht näher spezifiziert sind, anzumelden, liegt ein Kontaktformular vor. Einzig einige Stellenausschreibungen verraten, das in Zukunft ganz klar an Videospielen gearbeitet wird. Es werden dort Technical Artists, Environment Artists und Gameplay-Programmierer gesucht. Auch per Twitter gibt es keine Details. Aktuell arbeite man an der Erschaffung einer brandneuen Welt, die Leute sollen dran bleiben, denn nähere Infos wird es irgendwann in Zukunft geben - nur nicht allzu bald, denn aktuell stelle man Mitarbeiter ein.



Myself, @rws360 and some other wonderful people have founded a brand new company: Typhoon Studios. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 7. April 2017

...we are hard at work imagining a brand new world to inflict on all of you, so stay tuned. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) 7. April 2017

In einem anderen Tweet verrät Hutchinson aber, dass er das neue Unternehmen zusammen mit Reid Schneider gegründet hat. Schneider ist ein ehemaliger Executive Producer von Warner Bros. und Electronic Arts. Hutchinson selber ist schon seit 2002 in der Spielebranche unterwegs und in die Entwicklung von Games involviert. Bevor er bei Ubisoft arbeitete, leistete er seinen Dienst ebenfalls bei EA und war dort unter anderem Lead Designer beim Titel "Spore". Was ihr euch von dem neu gegründeten Studio erwartet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben.