Fallout Shelter ​erscheint nächste Woche für Xbox One und Windows 10

Knappe eineinhalb Jahre nach dem Release für iPhone, iPod udn iPad, erscheint Bethesdas Bunker-Simulation Fallout Shelter in der nächsten Woche auch für Xbox One und Windows 10. Fallout Shelter erscheint demnach am 7. Februar 2017 als Xbox Play Anywhere-Titel und wird kostenlos im Xbox Store oder Windows Store heruntergeladen werden können. Das bedeutet, dass Spieler ihren Fortschritt zwischen Xbox One und Windows 10 transferieren können. Ein übergangsloser Wechsel zwischen den Plattformen ist dadurch also garantiert - Speicherstände, Fortschritt und Errungenschaften werden mitgenommen. Ebenso wurde die Steuerung an den Xbox One Controller angepasst und soll Spielern ermöglichen, das Vault-Leben genüsslich auf großen Schirmen zu genießen.

Bei Fallout Shelter schlüpfen Spieler in die Rolle eines Aufsehers, der einen eigenen Vault bauen, Bewohner bewirtschaften und deren Bedürfnisse managen muss sowie Abenteuer im ikonischen Wasteland erleben kann. Seit dem Launch im Jahr 2015 wurde das kostenlose Spiel immer weiter entwickelt und um Features erweitert. So beispielsweise Crafting, Verschrottung Haustiere, zusätzliche Räume, ikonische Charaktere aus Fallout 4 und spezielle Anpassungsmöglichkeiten für die Vault-Bewohner.

Mehr Interessantes und Wissenswertes rund um Fallout Shelter findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Gerade für Anfänger lohnt sich ein genauer Blick auf unsere Tipps und Tricks, wie beispielsweise einen hilfreichen Guide mit Tipps zu Quests im Ödland oder Tipps zum Spieleinstieg des Vault-Managers -gerade für Anfänger bestens geeignet! Ob ihr euch Fallout Shelter für Windos 10 oder die Xbox One besorgen werdet und wie ihr den Vault-Manager im Allgemeinen findet, dürft ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben!

Quelle: Xbox Wire