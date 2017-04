Schon seit längerem ist bekannt, dass Bethesda an einer Virtual-Reality-Umsetzung seines Open-World-Titels Fallout 4 arbeitet. Im Rahmen der kommenden E3 2017 möchte der Entwickler und Publisher endlich Ergebnisse präsentieren. Während sich erst kürzlich der Chefentwickler Todd Howard in seiner Euphorie um das Projekt fast überschlagen haben soll, stimmt nun Roy Taylor, Corporate Vice President beim US-amerikanischen Chip-Entwickler AMD, in die Lobeshymnen ein. Im Rahmen des jüngst stattgefundenen VR World Congress bezeichnete er Fallout 4 VR laut der Seite MCV als "das Mario und Sonic der VR-Industrie", zwei Videospiel-Ikonen, die einen enormen Einfluss auf nachkommende Spiele hatten.

Und Fallout 4 VR soll offenbar nicht weniger erreichen: "Es wird die Art und Weise verändern, wie Ihr über VR denkt. Es wird die Industrie umkrempeln", so überschwänglich soll sich Taylor geäußert haben. Der sprach zudem noch einige allgemeinere Gedanken zum Thema Virtual Reality aus: So sei das größte Problem, das VR heute habe, die Verkabelung, so Taylor. Durch eine Partnerschaft mit dem Chip-Entwickler Nitero, der auf kabelloses VR spezialisiert ist, habe AMD bereits eine Lösung, um künftig diese "lästigen Kabel" loszuwerden, versprach Taylor. Ob Fallout 4 VR tatsächlich halten kann, was die Entwickler versprechen, erfahren wir spätestens zur E3 2017, die vom 13. bis 15 Juni in Los Angeles stattfinden soll. Für Neuigkeiten haltet ihr unsere verlinkte Themenseite im Blick.

Quelle: MCV via VG24/7