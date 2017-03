Hier wollen wir euch die interessante Modifikation Sim Settlements für Fallout 4 ein wenig näher bringen. Ersteller "kinggath" verfolgt mit seinem Projekt das Ziel, das Siedlungssystem des Endzeit-Rollenspiels auf eine völlig neue Ebene zu hieven, um damit endlich essentiell wichtig für die übrige Spielerfahrung zu sein. Genau das sei seiner Meinung nach bislang nämlich nicht der Fall. Das (originale) Siedlungssystem fühle sich wie ein angeflanschter Extra-Modus an, ohne tatsächlichen Bezug zu Fallout 4.

Sim Settlements macht aus dem Siedlungsmodus von Fallout 4 schon fast eine Art Aufbaustrategiespiel à la Sim City, was auch die Namensgebung erklärt. Die Siedler agieren in der Mod sehr viel selbständiger als von Hersteller Bethesda Softworks ursprünglich vorgesehen. Der Spieler legt lediglich, genauso wie im erwähnten Vorbild, gewisse Bauzonen (Industrie, Handel, Wohnen) fest. Die KI-Bewohner übernehmen dann den Rest. Was Sim Settlements ansonsten noch zu bieten hat, erfahrt ihr auf NexusMods.com, wo auch der Download möglich ist. Alle weiteren News, Infos (auch zu anderen Mods) findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Fallout 4.

Quelle: NexusMods.com