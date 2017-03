Fallout 4: Fan dreht Natur-Doku Planet Earth 2 im Wasteland nach

Mit Fallout 4 bietet uns Bethesda eine große, offene Welt, die sich aus verlassenen Gebieten und Siedlungen zusammensetzt, und dabei sowohl von menschlichen Bewohnern als auch anderen Lebewesen bevölkert wird. So weit könnte dies auch auf unseren Planeten Erde zutreffen. Dass das brache, vom nuklearen Krieg zersetzte Land in Fallout 4 mit seinen mutierten Bewohnern in Wahrheit eher eine düstere Zukunftsvision des Planeten darstellt, ist jedem bewusst, der einmal einen Fuß in das digitale Wasteland im Spiel gesetzt hat. Der Youtuber UpIsNotJump hat die ohnehin reichlich satirische Seite von Bethesdas Rollenspiel nun durch Audio-Ausschnitte der BBC-Naturdokumentation Planet Earth 2 verstärkt, und in Videoform veröffentlicht.



"Fallout 4 im Stil einer Dokumentation wie Planet Earth 2 darzustellen, war eine interessante Herausforderung", schreibt der Youtuber in seiner Videobeschreibung. "Das Beste war, die mutierten Tiere von Fallout 4 als Ersatz für die Tiere Planet Earth 2 herzunehmen." Die Umsetzung dieser Aufgabe soll sich dabei gar nicht mal so einfach gestaltet haben. Um die Parodie zu verwirklichen, nutzte der Ersteller zahlreiche Modifikationen für das Spiel, die unter anderem für die schneebedeckten Landschaften sowie für die Darstellung des Naturforschers David Attenborough sorgten. Für weitere Videos, Informationen und mehr rund um Fallout 4 besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.