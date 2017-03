Dank des vorhandenen Editors Creation-Kit können Spieler in Fallout 4 ihre ganz eigene, post-apokalypstische Siedlung errichten. Was bislang nicht möglich war, ist das Teilen von Siedlungen mit Freunden, Bekannten oder der gesamten Internet-Öffentlichkeit. Eine neue Mod mit dem selbsterklärenden Namen "Transfer Settlements" ändert das nun. Mit "Transfer Settlements" lassen sich Grundrisse von Siedlungen in sogenannte Blueprints-Dateien exportieren und natürlich auch wieder importieren.

"Transfer Settlements" stammt aus der Feder des bekannten Fallout-4-Modders "CDante" und kann von der Webseite NexusMods kostenlos heruntergeladen werden. Auch die genauen Installationsanweisungen für "Transfer Settlements" sind dort zu finden. Unter anderem wird der Fallout 4 Script Extender (ab Version 0.3.0) von "Svaalbard" benötigt. "Transfer Settlements" steht deshalb auch lediglich PC-Usern zur Verfügung. Ein Port auf Konsolen ist wohl eher unwahrscheinlich. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewoht auf der Themenseite zu Fallout 4.

Quelle: NexusMods