Fallout 4: Sim Settlements-Mod macht Siedler selbstständiger

Bei Bethesdas postapokalyptischem Action-RPG Fallout 4 könnt ihr das erste Mal in der Serie Territorien einnehmen, um anschließend im eroberten Gebiet eure eigenen Siedlungen sprießen zu lassen. Das noble Ziel dieser vom heimtückischen Wasteland abgegrenzten Wohnstätten ist es, den Bewohnern, respektive Siedlern, eine sichere Heimstätte zu bieten. Es können mehrere Siedlungen simultan erbaut werden, doch müssen diese auch sehr intensiv gepflegt werden. Als Bauherr müsst ihr euch wortwörtlich um jeden Stein kümmern.

Alle Bauten gehen zu euren Lasten, die Inneneinrichtung will auch manuell ausgewählt und platziert werden. Auch ankommende NPCs müsst ihr koordinieren und beispielsweise einzeln dazu anweisen, wo und was sie in der Gesellschaft zu tun haben. Für Fans von Mikromanagement sind diese Möglichkeiten vielleicht ein wahrer Segen, manch anderem Spieler können sie aber schon mal zur Last werden. Fallout 4 fühlt sich dann nicht mehr wie ein Spiel an, sondern vielmehr wie Arbeit. Für zweit genannte Spielertypen gibt es jetzt eine Lösung und diese heißt "Sim Settlements".

Die Sim Settlements-Mod macht Fallout 4-Siedlungen autonom und Siedler unternehmen viele Sachen auf eigene Faust. Durch die Mod könnt ihr in den Siedlungen verschiedene Zonen errichten. Wohnen, kommerzielle, industrielle Bereiche sowie landwirtschaftliche Bereiche stehen dabei zur Auswahl. Siedler richten sich dann nach diesen Zonen und regeln alles andere von selbst. In einem Wohnbereich beispielsweise fangen die Bewohner an, selber Häuser zu bauen, diese mit Möbeln auszustatten und ziehen dann nach getaner Arbeit auch dort ein. Wenn ihr dann von einer längeren Reise im Wasteland wieder in die Siedlung zurückkehrt, findet ihr womöglich fertige Häuser oder sogar aufgewertete Immobilien, wo vorher nur Bretterhütten standen.

Die Sim Settlements-Mod könnt ihr euch bei Nexusmods herunterladen, sie ist völlig kostenlos. Die Größe liegt bei etwa 143 Megabyte. Mehr interessante News, Videos, Screenshots und Videos zu Fallout 4 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Wie euch die beschriebene Mod gefällt, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben.