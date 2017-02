Fallout 4 ​auf PS4 Pro: Patch bringt bessere Grafik - Vergleich zeigt Unterschiede

Fallout 4-Spieler auf PS4 Pro dürfen sich auf grafische Verbesserungen freuen. Mit einem jüngst veröffentlichten Patch lässt sich das Ödland fortan in einer 1440p-Auflösung erkunden. Darüber hinaus warten verbesserte Grafik-Details und eine höhere Weitsicht für spezielle Elemente, darunter Bäume, NPCs, Gras und weitere Objekte, auf euch. Dass der PS4 Pro-Patch kräftig an der Grafikschraube dreht, zeigen auf Reddit.com veröffentlichte Screenshots. Ein Anwender veröffentlichte Ausschnitte, die Fallout 4 jeweils vor und nach dem Patch präsentieren. In unseren nachfolgend platzierten Slider-Vergleichen stellen wir euch eine Auswahl der Bilder vor. Klickt auf "HD Slider", um euch die Bildvergleiche in der Original-Auflösung anzuzeigen.

Viele weitere Screenshots findet ihr im verlinkten Reddit-Thread. Welche Änderungen der Patch für Fallout 4 außerdem bereithält, erfahrt ihr in einer separaten Meldung. Im Fokus stehen dabei kleine Verbesserungen sowie neue Funktionen für die Suche von Mods. Unter anderem können die Erweiterungen von Hobby-Entwicklern nun nach Beliebtheit sortiert werden. Dabei steht dem Spieler frei, ob er nach den erfolgreichsten Mods des Tages, der Woche oder auch aller Zeiten suchen möchte. Bereits vor wenigen Tagen veröffentlichte Bethesda das Update auch für den PC-Ableger von Fallout 4. PC-Spieler erhalten außerdem ein HD-Texturen-Paket für das Rollenspiel. Ob es sich lohnt, die 58 Gigabyte große Erweiterung herunterzuladen, erfahrt ihr in einem Video zum Texturen-Paket für Fallout 4.

Fallout 4 auf PS4 Pro - Vergleich

Fallout 4 auf PS4 Pro - Vergleich #2