Fack Ju Göhte 3: Letzter Teil der Schulkomödien-Trilogie kommt im Herbst in die Kinos

Mit insgesamt rund 15 Mio. Kinobesucher gehören sie zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten: "Fack Ju Göhte" (2013) und "Fack Ju Göhte 2" (2015), die politisch völlig unkorrekten Komödien rund um Elyas M'Barek (Männerhort, Türkisch für Anfänger) als prolliger Ex-Ganove und Aushilfslehrer Zeki Müller und seine nicht minder prolligen Schüler Chantal, Danger & Co. Der deutsche Kassenschlager machte sogar International von sich Reden: Unter dem Titel "No Manches Frida" entstand ein 1:1 Remake, das in Mexiko für das spanischsprachige US-Publikum gedreht wurde und bereits während des Startwochenendes Platz 1 der mexikanischen Kinocharts erreichte.

Nach diesem (für deutsche Verhältnisse) beispiellosen Erfolg wurde bereits seit Längerem vermutet, dass sich ein dritter Teil in Arbeit befindet. Jetzt haben Hauptdarsteller M'Barek und Regisseur & Autor Bora Dagtekin (Türkisch für Anfänger) offiziell bestätigt, dass die Goethe-Gesamtschule noch diesen Herbst zum dritten - und letzten - Mal ihre altehrwürdigen Hallen für uns öffnet: Der #FinalFack soll am 26. Oktober 2017 in den deutschen Kinos anlaufen, die Dreharbeiten in Kürze beginnen.



Im finalen Teil der Saga wird es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern geben: Karoline Herfurth (SMS für dich, Traumfrauen) wird erneut Zekis übermotivierte Freundin Lisi Schnabelstedt geben, Jella Haase (4 Könige, Heidi) und Max von der Groeben (Abschussfahrt, Bibi&Tina-Reihe) werden wieder als nicht besonders helle 10b-Schüler Chantal und Danger zu sehen sein und auch Katja Riemann und Uschi Glas sind wieder als Direktorin Gerster und Frau Leimbach-Knorr mit von der Partie. Drehbuchautor und Regisseur Dagtekin äußerte sich folgendermaßen zum Abschluss der Schulkomödien-Trilogie: "Das Erfolgsgeheimnis von 'Fack Ju Göhte' sind die Charaktere und daher freue ich mich riesig, dass der gesamte geniale Cast wieder dabei ist. Wir haben intensiv am Drehbuch gearbeitet, damit die Trilogie so endet, wie sie begonnen hat: mit viel Herz, politisch unkorrektem Spaß und einem augenzwinkernden Blick auf die Schulzeit."



