Facebook: Streaming jetzt auch mit Desktop- und Games-Unterstützung

Bereits seit einiger Zeit bietet Facebook über die hauseigene Mobile-App die Funktion an, Inhalte live ins Internet zu streamen. Nun hat das soziale Netzwerk in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass ab heute auch alle Facebook-Nutzer am Desktop einen Live-Stream starten können. Das Feature befindet sich direkt auf der Startseite eurer Facebook-Timeline. Dort haben Nutzer außerdem die Möglichkeit anderen bei der Übertragung zuzusehen. Ähnlich wie bei Twitch kann auch hier externe Hardware und Streaming-Software zusammen mit der neuen Funktion genutzt werden.

Demnach können User nun auch verschiedene Gameplay-Videos mit Grafiken und Bild-in-Bild-Optionen live ins Internet übertragen. Wie bereits in der Mobile-App, ist auch das Streamen über den Desktop sehr einfach gehalten. Wählt auf eurer Startseite den Punkt "Live-Video" aus und startet anschließend eure Übertragung über den Knopf in der oberen rechten Ecke der Seite. Bislang lässt sich mit der Funktion noch kein Geld aus zum Beispiel Werbe-Einnahmen verdienen. Allerdings scheint Facebook bereits an einer entsprechenden Möglichkeit zu arbeiten. Weitere Meldungen und Videos zum Thema Facebook findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Facebook via WCCFtech