Facebook: Fake-News-Filter kommt auch nach Deutschland

Facebook hat bekannt gegeben, dass in den kommenden Wochen in Deutschland Maßnahmen gegen Falschmeldungen im sozialen Netzwerk starten sollen. Erste Tests, die vor rund einem Monat in den USA durchgeführt wurden, verliefen laut Facebook sehr positiv. Deutsche Nutzer erhalten zukünftig klar erkennbare Warnhinweise, wenn sie auf eine sogenannte Fake News treffen. In Zusammenarbeit mit dem Recherche-Netzwerk Correctiv werden künftige Falschmeldungen bewertet.

Demnächst haben deutsche Facebook-Nutzer die Möglichkeit, selbst unterschiedliche Fake News zu melden. Im Bereich der Meldefunktion - wo User derzeit Spam, Beleidigungen und weitere Verstöße melden können - findet sich dann auch ein Punkt, um Falschmeldungen zur Prüfung vorzulegen. Wird eine angebliche Fake News besonders häufig von den Nutzern gemeldet, wird das Team von Correctiv eine detaillierte Prüfung des Falles vornehmen. Zur Sicherheit werden solche Meldungen bereits mit einem Warnhinweis ausgestattet, der die User vor einer möglichen Falschmeldung warnen soll.

So sieht die neue Meldefunktion für Fake News aus. Quelle: Facebook Neben Correctiv möchte Facebook zukünftig weitere Partner gewinnen: "Der externe Faktenprüfer, mit dem wir in Deutschland zusammenarbeiten, ist Correctiv. Wir arbeiten daran und sind zuversichtlich, in Zukunft noch weitere Organisationen aus der Medienbranche als Partner gewinnen zu können", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Wenn die Faktenprüfer eine Meldung als Fake bestätigen, wird diese allerdings nicht entfernt, sondern nur mit einem Warnhinweis versehen. Auch das Teilen solcher Beiträge sei weiterhin möglich - allerdings muss dies nun mehrfach vom Nutzer bestätigt werden. Fake News können jedoch nicht mehr hervorgehoben oder als Werbeanzeige präsentiert werden. Weitere Meldungen zu Facebook findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Facebook