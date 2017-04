Die Hardwaresektion von facebook, Building 8, hat als Schwerpunkte zukunftsweisende Technologien rund um Vernetzung, virtuelle Realitäten und künstliche Intelligenz. Unter anderem arbeitet das Team von Building 8 an einem Interface, das durch eine Verbindung mit dem menschlichen Gehirn eine Steuerung von Computern durch Gedanken ermöglichen soll. Das Portal engadget berichtet über die Präsentation im Rahmen der facebook-Konferenz F8, auf der die Chefin von Building 8, Regina Dugan, unter anderem ein Video zeigte, in dem eine Probandin über ein derartiges Interface acht Buchstaben auf den Bildschirm zauberte - allein über ein gedankengesteuertes Interface.

VR-Brille Oculus Rift Quelle: Games Aktuell Das Ziel einer solchen Technik liegt auf der Hand: Facebook möchte die Möglichkeit erarbeiten, Computer oder Smartphones per Gedanken zu steuern, beispielsweise auch Texte in Facebookpostings oder Textnachrichten an Freunde durch reine Gedankenkraft zu schreiben und zu versenden. Dugan verspricht sich von einer optimierten Technik vor allem einen Geschwindigkeitsgewinn, denn man könne deutlich mehr Wörter denken als man durch ein manuelles Eintippen auf einer Tastatur schreiben könnte. Ein weiteres Thema bei der Präsentation war das Übermitteln von Informationen über die Haut. Denn über die Haut könne ein Interface ebenfalls Informationen austauschen - als anschauliches Beispiel verglich Dugan die Technik mit der Blindenschrift, die auf fühlbaren Strukturen basiert, so dass Blinde durch Fühlen lesen können. Eine Zusammenfassung der Visionen beider Projekte hat Regina Dugan auch auf Facebook veröffentlicht.