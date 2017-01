Facebook auf Android: Akku schnell leer, Probleme mit Login

Facebook bereitet Android-Anwendern derzeit Probleme. Aktuellen Nutzerberichten zufolge leeren sowohl die Facebook- als auch Messenger-App die Akkus der Smartphones in Rekordzeit. Wütende Anwender haben die Apps daraufhin kurzerhand von ihrem Telefon verbannt. Mehr noch: Das Ausführen der Facebook-App soll bei manchen Anwendern einen Neustart des Geräts zur Folge haben.

Unsere Kollegen von Golem.de haben zahlreiche Nutzerzuschriften erhalten, die die Probleme schildern. Betroffen sind demnach Smartphones wie Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 4, LG G5, Xperia XZ, Mate 9, Honor 7, Oneplus One, Oneplus 3 und Oneplus 3T. Auch ein Blick in die Rezensionen im Google Play Store beweist: Facebook saugt die Akkus der Smartphones in Windeseile leer. Manche Anwender berichten, dass ihrem Smartphone-Akku in zwei Stunden die Puste ausgegangen war, obwohl die Facebook-App nicht aktiv genutzt wurde.

In anderen Fällen verringerte sich die Laufzeit des Akkus von 20 auf acht Stunden. Dabei erhalten Android-Anwender in den Systemeinstellungen einen Überblick über die größten Stromfesser. Normalerweise steht das Display in dieser Statistik auf dem ersten Platz. Bei den betroffenen Anwendern nimmt stattdessen die Facebook-App die Spitzenposition ein. "Während das Display bei den Betroffenen für 5 Prozent Akkuverlust verantwortlich ist, kommt die Facebook-App auf 20 Prozent", schreibt Golem.de.

Neben den erwähnten Problemen melden manche Anwender außerdem, dass es vermehrt zu Loginproblemen bei der Facebook-App für Android kommt. So häufen sich die Berichte, dass sich die Nutzer mehrmals täglich neu bei Facebook anmelden müssen, weil das Programm die Logindaten vergisst. Welche Fehler diese Probleme auslösen, ist bislang nicht bekannt. Golem rechnet damit, dass Facebook-interne Änderungen die Ursache sein könnten. Denn die beiden Facebook-Apps wurden zuletzt Mitte Dezember 2016 auf Android aktualisiert. Berichte über die verkürzten Akkulaufzeiten traten erst vor wenigen Tagen auf.

Quelle: Golem