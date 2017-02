FIFA 18: ​Japanischer Switch-Trailer wirbt prominent für neuen EA-Kicker

18.02.2017 um 19:15 Uhr FIFA 18 erscheint für Nintendo Switch in einer "speziellen Version", wie EA bereits mitteilte. Konkrete Infos nannte der Publisher bisher allerdings nicht. Ein japanischer Trailer scheint nun erstmals Einblicke in die Fußballsimulation auf der Nintendo Switch zu gewähren. Nintendo weist darauf hin, dass sich das Spiel "noch in Entwicklung befindet". Daher bleibt abzuwarten, ob die im Trailer gezeigte Grafik dem finalen Spiel entspricht.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel FIFA 18: Trailer zeigt erstmals Spielszenen auf Nintendo Switch.

Mehr zu FIFA 18 findet ihr auf unserer Themenseite.