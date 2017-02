FIFA 17: Bundesliga-Prognose zu Bayern München vs Schalke 04

04.02.2017 um 11:15 Uhr Hier könnt ihr euch die mit FIFA 17 erstellte Videoprognose zum kommenden Bundesligaspitzenspiel Bayern München gegen Schalke 04 von EA Sports ansehen. Kommentiert wir das virtuelle Spielgeschehen von Wolff-Christoph Fuss, der neben Frank Buschmann auch in FIFA 17 zu hören ist. Das echte Match zwischen Serienmeister und den schwächelnden Gelsenkirchenern wird am Samstag, dem 4. Februar um 15:30 in der Münchener Allianz Arena von Schiedsrichter Marco Fritz angepfiffen.

