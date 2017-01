FIFA 17: Title Update 4 für PC veröffentlicht - Patch Notes verfügbar

Die Entwickler von EA Sports haben das vierte sogenannte "Title Update" für FIFA 17 veröffentlicht. Zunächst steht der Patch jedoch nur für die PC-Version zur Verfügung. Zu den anderen Plattformen wollen sich die Macher zu einem späteren Zeitpunkt äußern. Zu den Neuerungen des Updates gehören einige Änderungen bei FIFA Ultimate Team, dem Karriere-Modus, der grafischen Darstellung und im Gameplay. So wurde zum Beispiel ein Problem behoben, dass in manchen Situationen ein Pass gespielt wurden, ohne das der Spieler eine Eingabe gemacht hat.

Die vollständigen Patch Notes in englischer Sprache lest ihr nachfolgend. "Danke an alle, die über Twitter, Facebook und die EA-Foren Feedback geliefert haben. Während der gesamten FIFA-17-Saison werden wir euch mit weiteren Updates und Informationen versorgen, wenn sie verfügbar werden", bedankt sich der Community Manager bei den Fans. Weitere News und Infos zu FIFA 17 findet ihr wie immer auf unserer Themenseite.

Quelle: EA Sports

FIFA 17 Title Update 4

Addressed the following in FIFA Ultimate team:

Displaying correct kit on the player in the kit select screen.

Players will no longer be able to set custom player positions in Team Management during gameplay.

An issue in Squad Building Challenges where switching a higher rated player with a lower rated player resulted in the overall squad rating going up.

Removed Est. Date, Crest and Squad Name from the FUT Champions matchup screen.

Changed the latency bar graphic to give more detail on connection quality.

Addressed the following in Career Mode:

An issue where the current weekly wages from the budget tab do not properly reflect the actual weekly wages.

Visual / Presentation changes:

Improved camera selection for slow motion goal replays.

Addressed EATV buffering.

Addressed audio balance of French commentators.

Gameplay commentator language for The Journey now defaults to language selected in Game Settings.

Addressed the following in gameplay:

Adjusted the defensive line position for low pressure tactics.

Addressed an issue where a pass was made without a button press