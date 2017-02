FIFA 17 kommt ins Fernsehen - Britischer TV-Sender überträgt Turnierspiele

Bestrebungen dahingehend, mehr Menschen den Zugang zu eSports zu eröffnen, gibt es schon seit Jahren. 2016 ging etwa ein Fernsehkanal der ESL ans Netz, der vorerst aber nur in Skandinavien zu empfangen ist. Nun meldet sich offenbar ein weiterer Durchbruch an: Der britische TV-Sender BT Sport hat sich die Rechte an vier verbliebenen FIFA 17-Turnierspielen der sogenannten Ultimate Team Championship Series gesichert. Zuschauer werden die virtuellen Fußballpartien demnach bequem vorm eigenen TV aus verfolgen können.

Anders als beim skandinavischen Pendant von ESL, würden die FIFA-Partien hier neben dem gewöhnlichen Programm laufen, also etwa "richtigem" Fußball. Simon Green, Sportchef des Kanals, sieht in den kompetitiven, interaktiven Fußballspiele einen Wachstumsmarkt, in den es sich zu investieren lohne. BT Sport würde hier mit gutem Beispiel voran gehen, in dem sie die Turnierspiele erstmals in Großbritannien auch im Fernsehen ausstrahlen würden. Auch Publisher EA ist wenig überraschend erfreut über das Engagement.

Durch den vereinfachten Zugang zu eSports-Veranstaltungen wie FIFA 17 Championship Series könne man mit kompetitivem Gaming zum Massenmarkt durchdringen, so die Erwartung von Seite des Branchenriesen. Ob und wann die ersten größeren TV-Kanäle in Deutschland FIFA 17 und andere eSports-taugliche Spiele ins Programm aufnimmt, bleibt vorerst abzuwarten. Gehversuche in der Richtung übernahm zuletzt etwa der Spartensender ProSieben Maxx. Mitte 2016 konnten Zuschauer mit der eLeague eines der größten Wettbewerbe in Counter-Strike: Global Offensive verfolgen, bevor ProSieben Maxx die Ausstrahlung wegen des Amoklaufs in München wieder einstellte.

