FIFA 17: Sport1 überträgt Finale der Virtuellen Bundesliga im Live-Stream

Sport1 überträgt das Finale der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga in FIFA 17, wie aus einer Medienkooperation mit Electronic Arts hervorgeht. Am 15. und 16. April duellieren sich dabei im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die besten FIFA-17-Spieler. "Sport1 zeigt als offizieller Medienpartner den finalen Schlagabtausch im Livestream auf Sport1.de als auch über seine Social-Media-Kanäle auf Facebook und YouTube", teilt Publisher Electronic Arts mit.

Der Weg in die im April stattfindende Endrunde führt über eine Online-Qualifikation und mehrere Live-Events, die in den kommenden Wochen stattfinden. Beim Finalturnier in Dortmund kämpfen die 20 besten Spieler Deutschlands um die VBL-Meisterschaft und ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro. Die TAG Heuer Virtuelle Bundesliga ist ein offizieller Wettbewerb der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Seit Beginn der Partnerschaft zwischen der DFL und dem Schweizer Luxusuhrenhersteller TAG Heuer zum Start der Saison 2015/16 ist die Marke auch offizieller Namenssponsor der Virtuellen Bundesliga.

Sport1 wird die komplette K.o.-Phase am Samstag, 15. April, und Sonntag, 16. April, umfangreich begleiten: FIFA-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Übertragungen im kostenlosen Livestream auf Sport1.de sowie via Facebook Live und YouTube Live verfolgen. Weitere Infos zu FIFA 17 findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.