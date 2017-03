Im Auftrag der DFL (Deutsche Fußball Liga GmbH) kündigte das Unternehmen DFL Sports Enterprises nun die Ausschreibung für interaktive Unterhaltungsprodukte der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga ab der Saison 2018/19 an. In unterschiedlichen Lizenz-Kategorien stehen dabei verschiedene Rechte-Pakete zur Auswahl, die von interessierten Käufern erworben werden können. Demnach stehen die Bereiche Match-Simulation (Simulation von Fußballspielen), Manager-Simulation (Simulation der Tätigkeit als Fußball-Manager) sowie eSport (Offizielle Wettbewerbe bei dem Spieler und Mannschaften gegeneinander antreten) zur Auswahl.

Die Rechte-Pakete für Match-Simulation und Manager-Simulation können einzeln erworben werden, während die Kategorie eSport nur in Verbindung mit einem der genannten Pakete zur Verfügung steht. In den vergangenen Jahren wurde bereits die Virtuelle Bundesliga ausgetragen, die am Ende den besten FIFA-Spieler des Jahres in Deutschland auszeichnet. Welche Pläne die DFL mit dem Verkauf der Rechte verfolgt, ist bislang noch nicht bekannt. Weitere Meldungen und Videos zu FIFA 17 findet Ihr auf unserer Themenseite.