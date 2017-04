Expeditions: Viking - Release am 27. April, Vorgänger am Wochenende gratis spielbar

Expeditions: Viking erscheint am 27. April für den PC. Das hat der dänische Entwickler Logic Artists jetzt per Pressemitteilung bekannt gegeben. Den sogenannten Gold-Status hat das rundenbasierte Strategie-Rollenspiel bereits jetzt erreicht. Die Entwicklungsarbeiten gelten damit als abgeschlossen. Expeditions: Viking ist in zwei Varianten erhältlich: als Standard Edition für 29,99 Euro und als Deluxe Edition für 34,99 Euro. Letztgenannte bietet als Boni den "Blut Eis"-DLC, den Soundtrack und ein digitales Artbook.

Um den Release von Expeditions: Viking gebührend zu feiern, ist der Vorgänger Expeditions: Conquistador an diesem Wochenende gratis bei Steam spielbar. Los geht's am 21. April, um 19 Uhr deutscher Zeit. Expeditions: Viking verlegt den Schauplatz in den eisigen Norden. Der Spieler übernimmt die Rolle von Thegn, der sein Dorf gegen plündernde Nachbarn verteidigen muss. Es steht im frei, ob er dabei eher aggressiv oder diplomatisch vorgeht. Unterhalb könnt ihr euch ein längeres Entwickler-Video zu Expeditions: Viking ansehen. Screenshots gibt's in der Galerie.