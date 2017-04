Eve Fanfest 2017: So geht's weiter im Eve-Universum - die nächsten Updates

Wer schon einmal ein Eve Fanfest besucht hat, kennt das Prozedere: Direkt im Anschluss an eine sehr emotionsgeladene Eröffnungszeremonie folgt die Eve Online Keynote - eine ausführliche Pressekonferenz, in der namhafte Mitarbeiter von CCP Games aufzeigen, wie es in Sachen Eve Online in den nächsten Monaten weitergeht. Die wichtigste Information in diesem Jahr: Nach der erfolgreichen Umstellung auf das Free2Play-Modell Ende 2016 sollen allein 2017 mindestens drei umfangreiche Programm-Updates erscheinen. Den Anfang macht das für den 9. Mai geplante Mai-Update, welches erstmals sogenannte Blood Raider Shipyards einführt. Vorteil dieser hochmodernen Weltraumwerften? Wer sie einäschert, erhält die Blaupausen für einige äußerst mächtige, käuflich nicht zu erwerbende Schiffe - die Unterstützungseinheit Dagon, den Dreadnought Chemosh oder den brandgefährlichen Titan Molok. Die große Herausforderung für Kenner: Blood Raider Shipyards tauchen nicht einfach so auf dem Radar auf. Um sie zu finden, müsst ihr vielmehr Bergbau-Trupps der Blood Raider ausspionieren und ihnen heimlich zu ihrem Ursprungsort folgen. Dort angekommen, soll die KI laut CCP dann richtig Druck machen und versuchen, Invasoren mit nie gesehenen Angriffstaktiken auf Abstand zu halten. Wohl dem, der vorher eine schlagkräftige Angriffsflotte zusammentrommelt!

Nicht minder spannend: Das Bezahlsystem wird ab Mai vereinfacht - unter anderem, indem man zukünftig auf die Ingame-Währung Aurum verzichtet und den Kauf sämtlicher Güter und Leistungen im New Eden Store mit Plex abwickelt (die nun in kleineren Bezahleinheiten unter 20 Euro zu haben sind). Darüber hinaus führen die Isländer eine "Dinge verschenken"-Funktion ein, ermöglichen die Darstellung von Allianz-Logos auf Zitadellen und spendieren dem Spiel ein komplett neues Intro-Video. Der rasant geschnittene Clip will die Verbindung zwischen Spieler und Raumschiff klarer betonen, die Grundideen des Eve-Universums besser herausarbeiten und auf diese Weise mehr Neueinsteiger ins Boot holen. Ob der Spagat gelingt? Seht selbst:

Das Sommer-Update zusammengefasst

Der nächste wichtige Eve-Meilenstein steht dann für diesen Sommer im Kalender. Einen exakten Termin hat das zweite große 2017er-Update zwar noch nicht, intern sind die entscheidenden Neuerungen jedoch bereits klar abgesteckt. So gibt euch das gemeinsam mit der Universität Reykjavik sowie der Universität Genf entwickelte Modul Project Discovery - Exoplanets die Möglichkeit, die eben genannten Bildungseinrichtungen in einem Minispiel bei der Suche nach neuen Exoplaneten zu unterstützen.

Ebenfalls Teil des Sommer-Updates sind diverse optische Verbesserungen für die Raumschifftypen Vexor und Ishtar sowie zahlreiche Optimierungen der New Player Experience, sprich dem Tutorial des Spiels. Dieses soll die Unterschiede zwischen den vier Rassen Amarr, Caldari, Gallente und Minmatar zukünftig noch verständlicher erklären - einmal mehr mit dem Ziel, neue Spieler schneller und effizient an die komplexe Materie Eve Online heranzuführen.

Frischzellenkur fürs Moon Mining

Update Numero drei (Winter 2017) steht schließlich ganz im Zeichen von Raffinerien und Mond-Bergbau. Letztgenannte Ingame-Aktivität dürfte Kennern hinlänglich bekannt sein, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber vergleichsweise passiv strukturiert und somit eher langweilig. Entgegenwirken will CCP mit deutlich aktiverem Gameplay. Konkret formuliert: Wer über die nötigen Mittel verfügt, kann eine Raffinerie konstruieren, mit dieser in die Nähe eines Monds fliegen, riesige Gesteinsstrukturen aus dessen Oberfläche herauslösen und diese dann mit einem Traktorstrahl in Richtung

Orbit ziehen - wo leistungsstarke Waffen den Brocken zerbröseln und so ein neues Asteroidenfeld schaffen. Lohn der Mühe? Jede Menge Ressourcen und der Nervenkitzel, dass jeden Moment andere Spieler auftauchen könnten, die sich alles unter den Nagel reißen. Abgerundet wird das Winter-Update durch die Ergänzung von sogenannten "Faction Citadels" und einem von Grund auf neu strukturierten Reaktionen-Interface.

Endlich Schlachten in Planetennähe

Zahlreiche Neuigkeiten können wir außerdem von der Virtual-Reality-Front vermelden. Denn CCPs Weltraum-Flugsimulation Eve: Valkyrie wird bereits am 11. April zum mittlerweile fünften Mal kostenlos erweitert. Das Add-on hört auf den Namen Groundrush und begeisterte im Probespiel unter anderem mit der in Bodennähe angesiedelten Karte Solitude. Ein Szenario, das insbesondere dann richtig viel Adrenalin freisetzt, wenn man die zahlreichen Tunnelsysteme der verlassenen Minmatar-Forschungsbasis zunächst vorsichtig auskundschaftet und dann später für fiese Hinterhalte nutzt.



Dazu gesellen sich neue Wurmloch-Herausforderungen, volle Unterstützung für den Steam Controller sowie die Möglichkeit, die Spielvarianten Control und Carrier Assault endlich auch gemeinsam mit einem Freund gegen die Künstliche Intelligenz anzugehen - volle Erfahrungspunkte-Belohnungen inklusive.

Und Project Nova, der spirituelle, auf dem Fanfest 2016 enthüllte Nachfolger zum Online-Ego-Shooter Dust 514? Wächst und gedeiht laut CCP Geschäftsführer Hilmar Veigar Petursson prächtig, braucht allerdings noch Zeit, um das Ausmaß an Qualität zu erreichen, "das man von CCP gewohnt ist".

Ihr wollt mehr über das diesjährige Eve Fanfest erfahren? Dann klickt euch durch unsere Fotostrecke und freut euch auf die kommende Ausgabe von PC Games, wo wir mit Entwickler-Interviews, Fotostrecken, Studioimpressionen und Fan-Meinungen noch viel tiefer in die Materie eintauchen.