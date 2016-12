Escape from Tarkov: Shooter startet bald in die Beta-Phase

Escape from Tarkov ist das neue Shooter-MMO vom russischen Entwickler Battlestate Games und befindet sich derzeit noch in der Alpha-Phase. Wie der Entwickler nun in einem Video zum Jahresreport 2016 bekanntgegeben hat, soll der selbsternannte "First-Person-Hardcore-Multiplayer-Battle-Simulator" aber bald in die Beta übergehen. Seit dem Alpha-Release im Jahr 2015 hat sich einiges bei Escape from Tarkov getan.

Das Spiel befindet sich derzeit in einem Alpha-Zustand, der aber bereit sei, zu einer Beta zu mutieren. Dazu wurden viele Bestandteile des Spiels, wie beispielsweise der Netzcode, die Physikengine, einige Schlüsselkomponenten des Gameplays und auch die Grafik, laufend geändert und optimiert. Das Ziel der Arbeiten sei es, eine maximale Immersion durch einen Multiplayer-Shooter zu erzeugen. Die Details der Änderungen im vergangenen Jahr zeigt das Team im besagten, sehr ausführlichen Video und beweist es mit zahlreichen Gameplay-Szenen.



Beta soll bald beginnen - Weitere Änderungen angekündigt

Battlestate Games spricht im Clip ebenso über die Beta von Escape from Tarkov. Diese soll bald beginnen und erneut einige Änderungen mit sich ziehen. So soll in Zukunft es ein dynamisches Wettersystem geben, aber auch neue Spielmodi stehen auf der Liste. Die Rede ist von einem "freien Modus", bei dem Spieler die Welt von Tarkov uneingeschränkt erkunden können, sowie einem "Arena-Modus". Um während Raids miteinander lautlos Kommunizieren zu können, wird ein "Sign System" genanntes Feature implementiert, mit dem sich Spieler lautlose Befehle per Gesten geben können. Ein Anti-Cheat-Tool sowie zahlreiche Bugfixes sollen auch geliefert werden. Einen konkreten Release-Termin für die Beta von Escape from Tarkov steht allerdings immer noch nicht fest - die Zeitangabe beschränkt sich aktuell auf "bald".

