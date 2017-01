Über ein halbes Jahr nach dem Start der geschlossenen Alpha-Phase von Escape from Tarkov, gab das Entwicklerteam von Battlestate Games in einer Pressemitteilung bekannt, dass der Online-Shooter in eine erweiterte Alpha-Phase übergegangen ist. Zudem wurde das Spiel um neue Inhalte erweitert. Ausgewählte Tester dürfen sich demnach auf das neue Raid-Gebiet "Wald" freuen und sollten in Zukunft auf den Zustand ihrer Waffe achten. Diese kann nämlich ab sofort kaputtgehen und muss in regelmäßigen Abständen repariert werden. Außerdem können Spieler nun Gruppen bilden, um gemeinsam verschiedene Missionen zu erledigen.

Die bisherigen Inhalte der Alpha - darunter Handel, Level oder die Bestandsverwaltung - stehen weiterhin zur Verfügung. Verschiedene Fehlerbehebungen und eine Verbesserung der Spielphysik sind ebenfalls Teil der erweiterten Alpha-Phase von Escape from Tarkov. In den kommenden Tagen möchte das Entwicklerteam von Battlestate Games weitere Tester für den Online-Shooter auswählen. Allerdings haben nur Besitzer der Pakete "Prepare for Escape" sowie "Left Behind" die Chance in die Alpha-Phase zu kommen. Käufer der Standard-Version dürfen erst mit dem Start der kommenden Beta loslegen. Mit dem Kauf der teuersten Edition "Edge of Darkness" erhalten Spieler garantierten Zugang zur aktuellen Alpha. Weitere Meldungen zu Escape from Tarkov findet Ihr auf unserer Themenseite.