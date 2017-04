Endless Space 2 erscheint in Kürze; den Release-Termin haben Entwickler Amplitude Studios und Publisher Sega jetzt auf den 19. Mai 2017 festgesetzt. Dann gibt's das 4X-Strategiespiel mit Weltraum-Setting nicht nur online zu kaufen; Endless Space 2 erhält auch eine Retail-Version mit DVD und USK-Freigabe ab 12 Jahren.

In der Box befinden sich neben der Installations-Disc auch ein Poster und eine Novelle. Das schlanke Buch (Der letzte Flug der Grauen Eul von Autor Jeff Spock) verbindet die Hintergrundgeschichten sämtlicher Amplitude-Spiele - von Endless Space 1+2 über den Fantasy-Ableger Endless Legend bis hin zum Rogue-like Dungeon of the Endless, alle vereint eine gemeinsame Story. Nachzulesen ist sie in der Retail-Fassung von Endless Space 2 zum Preis von knapp 40 Euro.



Endless Space 2 baut auf den Stärken des Vorgängers auf, im Early-Access-Test zeigte sich Redakteur Felix Schütz bereits sehr angetan vom neuen Politiksystem und den unterschiedlichen Rassen. Acht Stück gibt es insgesamt. Mit eurem gewählten Volk versucht ihr, euch im Sandbox-Modus zum Herrscher des Universums aufzuschwingen - siehe Master of Orion oder Stellaris.