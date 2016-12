Emoji - Der Film: Der erste offizielle Teaser zu Sonys Animationsspaß ist da!

24.12.2016 um 15:00 Uhr Erst Würstchen, Bagel & Co., jetzt Emotionen: Nachdem uns Sony mit "Sausage Party" einen Einblick in das geheime (& versaute) Leben unserer Lebensmittel gestattete, haucht das Filmstudio in "Emoji - Der Film" nun auch Emoticons (aka Emojis) Leben ein und bringt die kleinen Handy-Bewohner vom Smartphone-Display auf die große Kinoleinwand - in 3D! Die "Hauptperson" in Sonys familienfreundlichen Animationsspaß ist das quirlige Emoji Gene (im Original von "Deadpool"-Star T. J. Miller gesprochen), das nicht so ist wie die Anderen und diesen Makel zu beheben versucht. Deutscher Kinostart ist der 3. August 2017.

