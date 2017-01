Emoji - Der Film: Patrick Stewart spricht Poop Daddy

Wie das Studio Sony Pictures Animation nun bei einer Präsentation seiner kommenden Filme verkündete (via The Hollywood Reporter) wird Patrick Stewart, der angesehene Theaterschauspieler, Professor und Regisseur diese ganz besondere Rolle in "Emoji - Der Film" bekommen.

Weitere Sprecher des Animationsfilms sind Jennifer Coolidge ("American Pie") als Mary Meh, Mutter des Protagonisten Gene. Maya Rudolph ("Brautalarm") wird Smiler verkörpern und Jake T. Austin ("Die Zauberer vom Waverly Place") den Teenager Alex, dem wohl das Smartphone gehört, in dessen Innenleben wir einen Einblick bekommen.

Sie gesellen sich dabei zu dem bereits bekannten Voice-Cast um Late-Night-Show-Moderator James Corden, Rob Riggle ("21 Jump Street") und "Deadpool"-Sidekick T.J. Miller.

Ob Patrick Stewart hierbei die A-Karte gezogen hat, lässt sich wohl erst zum Filmstart sagen. Einen gebürtigen Haufen Selbstironie beweist er damit allerdings schon im Vorfeld.