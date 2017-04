Han Solo: Für Emilia Clarke noch beängstigender als Game of Thrones

Gegenüber der Los Angeles Daily News erklärt die 30-Jährige, dass sie über ihre Rolle im noch unbetitelten "Han Solo"-Spin-Off keine Aussage machen dürfe. Stattdessen lobte sie Schauspiel-Kollegen Alden Ehrenreich. Der 27-jährige Amerikaner, der ab nächster Woche zusammen mit Lily Collins in "Regeln spielen keine Rolle" zu sehen ist, verkörpert den jungen Han Solo. "Ich kann euch nichts anderes sagen, als, dass Alden herausragend ist. Es ist mir eine Freude, etwas auf diesem Level mit so coolen Schauspielern und netten Menschen zu machen. Aber darüber zu reden ist noch beängstigender, als über "Game of Thrones""

Ab Juli ist Emilia Clarke wieder als Daenerys Targaryen - Erste ihres Namens, Mutter der Drachen, Königin der Andalen und so weiter und so weiter - in der siebten Staffel des HBO-Hits zu sehen". Da es schon für Staffel 6 keine Buchvorlage von George R. R. Martin mehr gab, wissen auch die Hauptdarsteller nicht, wie es handlungsmäßig in der achten Staffel aussieht. "Niemand weiß etwas. Niemandem wird etwas gesagt. Es ist total verrückt. Es ist auch für die Schauspieler ein Geheimnis. Sie haben uns mehr oder weniger gesagt, dass wir nicht vertrauenswürdig sind."

Aus der Handlung des neuen "Han Solo"-Films wird also weiterhin ein totales Geheimnis gemacht. Bekannt ist nur, dass es sich um die ersten Abenteuer des Weltraum-Schmugglers Han Solo drehen wird. Alte Gesichter sind in Form vom zotteligem Wookie Chewbacca und Lando Calrissia mit an Bord. Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy dementierte erst kürzlich ein Gerücht, dass behauptete, Han Solo sei nicht der echte Name des Hauptcharakters. Der Kinostart für das Spin-Off steht jedenfalls fest: Nicht im Dezember, wie die letzten "Star Wars"-Filme sondern am 24. Mai 2018 fliegt Alden Ehrenreich als junger Han Solo über die Kinoleinwand.