Auf der PAX East in Boston war in den vergangenen Tagen auch Frontier Developments zugegen. Das britische Studios stellte nicht nur das Frühjahrs-Update für Planet Coaster vor, sondern sprach auch über kommende Aktualisierungen für Elite Dangerous. Eigentlich eine gute Nachricht für Fans der Weltraumhandelssimulation, sollte man meinen. Doch weit gefehlt, Frontiers Messe-Enthüllungen Elite Dangerous betreffend sorgten ganz im Gegenteil vielmehr für Empörung in Teilen der Community.

Gar nicht gut kam insbesondere die Ankündigung an, Plaketten mit Schiffsnamen nur für "echtes" Geld anbieten zu wollen. Und tatsächlich hatte Frontier ursprünglich, noch während der Crowdfunding-Phase, versprochen, dass alle nachträglich für Elite Dangerous veröffentlichten Inhalte (zumindest auch) via Ingame-Währung erhältlich sein würden. Davon ist plötzlich keine Rede mehr.

Ebenfalls für lange Gesichter sorgte die Bekanntmachung, dass das "Space Legs"-Feature (freies Bewegen in Stationen etc.) wohl noch sehr lange auf sich warten lassen wird. Der auf der PAX East vorgestellte "Holo Me"-Editor zur Generierung der entsprechenden Avatare hatte diesbezüglich offenbar andere Hoffnungen geschürt. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Elite Dangerous.

