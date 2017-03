Elex: ​Rollenspiel der Gothic-Macher erscheint später

Eigentlich sollte Piranha Bytes neues Rollenspiel Elex im Mai oder Juni dieses Jahres erscheinen. Doch in einer Pressemeldung zum Messeauftritt von Publisher Nordic Games auf der PAX East in Boston ist nun die Rede vom dritten Quartal 2017.

Das heißt, dass sich Fans des RPGs noch ein paar Monate länger gedulden müssen. Das dritte Quartal geht vom Juli bis September. Kann der Termin eingehalten werden, dann erwartet uns ein sehr spannender Hoch- oder Spätsommer in der neuen Science-Fantasy-Welt. In der Pressemeldung beschreibt Nordic Games das Spiel auch als ein RPG mit "schwierigen moralischen Entscheidungen, einer gigantischen, nahtlosen Spielwelt, mutierten Kreaturen und einem riesiges Arsenal an Nah- und Fernkampfwaffen".

Während der PAX East wird Nordic Games nicht nur Elex, sondern auch das Strategie-RPG Spellforce 3, das JRPG Battle Chasers: Nightwar, die Konsolenversion von This is The Police, das Strategiespiel Lock's Quest und zwei Überraschungen zeigen. Bei diesen handelt es sich um das Actionspiel de Blob sowie um das Shoot em Up Sine Mora EX.

Quelle: Pressemeldung