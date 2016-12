Ultima: Rollenspiel-Serie jetzt in Origin-Access enthalten

Die Ultima-Serie gehörte in den 1980er und 1990er Jahren zu den beliebtesten Computer-RPGs. Vor allem die späteren Teile kamen bei den Fans aufgrund der simulierten Welt und der moralischen Geschichten sehr gut an.

Wer die Serie bisher noch nicht gespielt hat, dies aber gerne nachholen möchte, der kann das jetzt tun. Denn Electronic Arts hat die Spiele Ultima 1: The First Age of Darkness, Ultima 2: The Revenge of the Enchantress, Ultima 3: Exodus, Ultima 4: Quest of the Avatar, Ultima 5: Warriors Of Destiny, Ultima 6: The False Prophet, Ultima 7: Complete Edition (enthält die Teile The Black Gate und Serpent Isle inklusive Addons), Ultima 8: Gold Edition (enthält das Hauptspiel und das Speech Pack) sowie Ultima 9: Ascension in das Origin-Access-Programm aufgenommen.

Besitzt ihr ein Abo von Origin Access, dann könnt ihr euch die Spiele kostenlos herunterladen und spannende Abenteuer in der Fantasywelt Britannia erleben. Das Abo kostet 3,99 Euro im Monat und enthält neben der Ultima-Serie noch rund 50 weitere kostenlose Spiele. Habt ihr kein Abo, dann könnt ihr euch die Ultima-Spiele auch einzeln für je 4,99 Euro kaufen.

Quelle: Origin Access