Electronic Arts: Peter Moore verabschiedet sich aus der Spiele-Branche

Nach über 18 Jahren verabschiedete sich Peter Moore (ehemaliger Chief Competition Officer bei Electronic Arts) nun offiziell am vergangenen Freitag aus der Videospiel-Branche. Ab Juni wird der 62-Jährige neuer CEO beim englischen Fußballclub Liverpool FC. Damit erfüllt sich der in Liverpool geborene Moore einen Lebenstraum, da er bereits sein Leben lang ein großer Fan des Vereins ist. In den vergangenen Jahren arbeitete er bei Microsoft, Sega und seit 2007 bei EA, wo er zuletzt für den eSports-Bereich tätig war.

Über Twitter hat sich Peter Moore mit einem persönlichen Schreiben zu seiner Zeit in der Branche geäußert. So bedankte er sich unter anderem bei den talentierten Entwicklern, mit denen er in den letzten Jahren zusammengearbeitet hat: "Mir ist sehr klar, dass ich nur ein Frontmann für eure brillanten Erfolge war, der "Anzug" der manchmal alberne, kitschige Reden gehalten hat, um Aufmerksamkeit auf euer phänomenales, kreatives Talent zu lenken." Außerdem richtete er sein Wort an alle Spieler und wünscht sich mehr positive Interaktionen mit den Entwicklern: "Wenn ein Spiel enttäuscht, liefert konstruktives Feedback und nicht die Giftigkeit, die leider heutzutage so verbreitet ist."

Zum Abschluss schreibt er: "Ich werde von nun an alle Dinge dieser Industrie jeden Tag vermissen." Auf dem YouTube-Kanal von Peter Moore hat der zukünftige Liverpool-Chef zudem ein kurzes Abschieds-Video mit verschiedenen Stationen und Erlebnissen der letzten 18 Jahre veröffentlicht.



Quelle: Polygon