Electronic Arts bereitet den EA Play 2017-Event vor - die Veranstaltung findet kurz vor der E3 2017 in Hollywood statt. Besucher erhalten vom 10. bis 12. Juni die Möglichkeit, die nächsten EA-Spiele an mehr als 140 Spielstationen ausgiebig zu testen. Mit dabei sind vielversprechende Titel wie FIFA 18, Star Wars Battlefront 2 und das neue Need for Speed. Daheimgebliebene erhalten alle Neuigkeiten vom EA Play 2017-Event per Live-Stream im Internet. EA dazu: "Am Samstag, 10. Juni, um 21 Uhr unserer Zeit, beginnt das EA Play-Wochenende mit einem brandneuen Übertragungserlebnis, das speziell für all die Spieler entwickelt wurde, die das Event auf der ganzen Welt verfolgen wollen."

Für die Veranstaltung erwartet Electronic Arts außerdem "Hunderte unserer Kreativen aus der weltweiten Community", die an der EA Game Changers Creators Cave im Herzen des Hollywood Palladiums teilnehmen. Diese spezielle Fläche bietet den Medienvertretern und YouTubern die Möglichkeit, frühe Eindrücke von Spielen einzufangen, Inhalte für die Veröffentlichung zu bearbeiten, Livestreams von der Veranstaltung direkt zu übertragen und mit den Entwicklerteams der einzelnen Studios zu interagieren. Damit lässt sich EA Play 2017 von daheim umfassend verfolgen.

"Wer nicht persönlich dabei sein kann, kann daher die komplette Show auf EA.com miterleben - mit unserer EA Play-Präsentation, Live-Interviews, detaillierten Gameplay-Walkthroughs, Wettbewerben und Blicken hinter die Kulissen von EA Play", kommentiert Electronic Arts. Wer am Event teilnehmen will, sollte den 20. April im Hinterkopf behalten. An diesem Tag verteilt EA nämlich die kostenlosen Tickets für EA Play 2017. Welche Spiele für EA Play 2017 zu erwarten sind, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.