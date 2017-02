E3 2017: Auch für Privatbesucher zugänglich - zu stolzen Preisen

Die Computerspiele-Messe E3 ist ab diesem Jahr auch offen für Privatpersonen und nicht mehr nur für Fachbesucher. Über die Entertainment Software Association (ESA) können ab Montag, den 13. Februar Tickets gekauft werden. Allerdings lassen einen die Preise für die Karten ganz schön schlucken. Ein reguläres Ticket kostet 250 US-Dollar. Wer gleich am 13. Februar zugreift, der bekommt einen Early-Bird-Rabatt und zahlt "nur" 150 Dollar. Mit den Eintrittskarten ist es allerdings nicht nur möglich, sich die Spiele auf dem Showfloor anzusehen. Man darf sogar Diskussions-Panels, Entwickler-Interviews und sogar noch besondere, zusätzliche Events besuchen. Mit der Möglichkeit, dass auch Privatpersonen die Messe besuchen können, soll die Relevanz des Events unterstrichen werden, nachdem in den vergangenen Jahren immer wieder die Frage aufkam, wie wichtig die E3 überhaupt noch für die Branche ist.

Die Entertainment Software Association stellt 15.000 Tickets zur Verfügung. Wie schnell dieses ausverkauft sein werden, sieht man dann ab dem 13. Februar, wenn der Verkauf startet. Wer aus dem Ausland anreist, der muss bedenken, dass neben der Karte noch die Anreise sowie der Aufenthalt in einem Hotel anfällt. Der Messebesuch kann also ganz schön ins Geld gehen. Die E3 2017 findet vom 13. bis 15. Juni im Los Angeles Convention Center statt. Weitere Details zu den Karten für Privatpersonen will die ESA in Kürze bekannt geben.

Quelle: Gamespot