Die E3 ist eine der wichtigsten jährlichen Messen rund um Computer- und Videospiele. Sie findet in diesem Jahr vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt. Natürlich sind dort auch die Konsolenhersteller Microsoft, Nintendo und Sony vertreten, um ihre Produkte und Projekte vorzustellen. Laut im Internet aufgetauchten Messeplänen, die die von den Firmen gebuchten Areale zeigen, wird Sony den größten Stand auf der Messe bieten. Der von Nintendo reservierte Bereich ist ebenfalls beeindruckend groß, auch wenn Nintendo nicht ganz mit Sony mithalten kann. Deutlich weniger Platz als im Vorjahr hat hingegen Microsoft gebucht. Somit wird der Auftritt von Microsoft also bescheidener ausfallen als zuvor.

Sony Playstation Quelle: PC Games Hardware Die Informationen stammen aus dem Forum des Portals NeoGAF, das sich rund um Gaming (Spieler, Entwickler und Presse) dreht. Im entsprechenden Thread sind auch Bilder der Belegungspläne zu sehen, die offenbar über einen nur für angemeldete Aussteller zugänglichen Bereich der E3-Website einsehbar sind. Aus den Übersichtsbildern geht hervor, dass Sony etwa 3500 Quadratmeter Ausstellungsfläche belegen wird, Nintendo etwa 3000 Quadratmeter. Microsoft hingegen begnügt sich mit nur etwa der Hälfte der Fläche, die Nintendo beansprucht. Die E3 ist in diesem Jahr erstmals auch für Privatbesucher geöffnet.