E3 2017: Bethesda lädt vor Messebeginn ins BethesdaLand

Bethesda Softworks läuft während der E3 2017 (14. bis 16. Juni in Los Angeles) ins "BethesdaLand". So nennt der amerikanischen Groß-Publisher seinen Messe-Showcase, in dessen Rahmen in-house und von Tochterfirmen produzierte sowie lediglich vertriebene Computer- und Videospiele auf der E3 2017 präsentiert werden. Los geht's am 11. Juni, also noch vor dem eigentlichen Messebeginn, um 3:30 morgens deutscher Zeit.

Wie üblich im Vorfeld einer E3, immerhin nach wie vor die wichtigste Branchenmesse, schießen die Spekulationen ins Kraut, welche Neuvorstellungen es denn dieses Mal zu sehen gibt. Im Fall von Bethesda hoffen viele Fans natürlich auf erste Informationen zu The Elder Scrolls 6. Deutlich wahrscheinlicher ist allerdings die Ankündigung von Wolfenstein "2" und The Evil Within 2 sein. Zu beiden Sequels kursieren bereits seit Längerem ziemlich konkrete Gerüchte. Definitiv Themen im BethesdaLand dürften unter anderem Quake Champions und Fallout 4 VR sein. Weitere Meldungen zur E3 2017 findet Ihr auf unserer Themenseite.