Die E3 2017 rückt in großen Schritten näher. Auch in diesem Jahr schaut die Spielewelt gespannt nach Los Angeles: Vom 13. bis 15. Juni stellen die wichtigsten Publisher und Entwickler ihre kommenden Spiele-Highlights vor. Die größte Aufmerksamkeit dürften die Pressekonferenzen der großen Hersteller wie Sony, Microsoft und Ubisoft erhalten - neben neuen Spielen halten die Keynotes oftmals auch die eine oder andere Überraschung bereit. Daheimgebliebene verfolgen die Pressekonferenzen im Live-Stream bequem am heimischen Monitor - und erhalten alle Neuigkeiten direkt aus erster Hand. PC Games ist selbstverständlich mit einem Team vor Ort, um euch während der Messe-Tage mit vielen Berichten und Videos auf dem Laufenden zu halten.

Xbox Scorpio auf der E3 2017

Microsoft stellt die Xbox Scorpio auf der E3 2017 vor.Quelle: MicrosoftBesonders spannend dürfte in diesem Jahr die Pressekonferenz von Microsoft werden. Neben neuen Spielen stellen die Redmonder auf der E3 2017 höchstwahrscheinlich auch die Project Scorpio vor - die Weiterentwicklung der Xbox One soll "echtes 4K-Gaming" ermöglichen und Ende des Jahres auf den Markt kommen. Wir tippen darauf, dass Microsoft neben dem finalen Namen auch konkrete Infos zu Preis, Release-Termin und Hardware der Xbox Scorpio verrät. Das E3-Media Briefing von Microsoft findet am 11. Juni, um 23 Uhr deutscher Zeit, statt. Zudem dürften Spiele wie Crackdown 3, State of Decay 2 und Sea of Thieves im Rampenlicht stehen.

Nintendo mit neuen Switch-Spielen im Gepäck

Nintendo verspricht eine "große E3 2017". Neben Spielen für die seit dem 3. März 2017 erhältliche Switch will Big N auch Neuerscheinungen für die 3DS-Familie vorstellen. Spannend dürften vor allem die neuen Spiele für Nintendo Switch sein. Nintendo ließ zuletzt durchblicken, dass die Entwickler an neuen Marken und unkonventioneller Software arbeiten. Im Fokus sollen dabei die Joy-Cons der Nintendo Switch stehen, die außergewöhnliche Bedienkonzepte ermöglichen.

Nintendo zeigt vermutlich Super Mario Odyssey auf der E3 2017.Quelle: NintendoNintendo-US-Chef Reggie Fils-Aime kommentiert: "Wir sehen jede E3 als einzigartige Möglichkeit, um unsere Geschichten zu erzählen. Dieses Jahr werden wir eine Vielzahl von Spielen vorstellen. Wir werden Erfahrungen für Konsumenten bieten, die das erste mal diese Show besuchen. Also werde ich euch jetzt nicht alle Spiele und unsere kleinen Geheimnisse für die E3 verraten." Spieler dürfen also gespannt darauf sein, mit welchen Spielen Nintendo zur E3 2017 reist. Unser Tipp: Nintendo hat mindestens eine spielbare Demo von Super Mario Odyssey im Gepäck!

Noch unklar bleibt, ob die Japaner in diesem Jahr eine Konferenz veranstalten. Auf die Keynotes hatte der Mario-Konzern in den vergangenen Jahren verzichtet. Stattdessen bekamen Daheimgebliebene die Neuigkeiten per Nintendo-Direct-Shows serviert.

Sony mit God of War und Uncharted - und VR?

Welche Spiele Sony auf der E3 2017 für PlayStation 4 und PlayStation VR zeigt, darüber lässt sich derzeit nur spekulieren. Als gesetzt gelten neue Infos und Spielszenen zu Uncharted: The Lost Legacy, God of War, Gran Turismo Sport, WipEout Omega Challenge und Ni no Kuni 2. Dass der Publisher auch das auf der vergangenen E3 angekündigte Spider-Man von Insomniac vorstellt, dürfte ebenfalls wahrscheinlich sein.

Bekommen wir auf der E3 2017 neue Spielszenen von God of War zu sehen?Quelle: SonyVermutlich nutzt Sony die Pressekonferenz zur E3 2017 außerdem als Plattform, um Destiny 2 und Call of Duty: WW2 (Gerücht) zu präsentieren. Für Destiny 2 wurde bereits eine exklusive Content-Partnerschaft mit Sony angekündigt. Call of Duty, das ebenfalls über Activision erscheint, erhielt zuletzt ebenfalls zeitexklusive Inhalte auf den PlayStation-Systemen.

Ob Fans von The Last of Us Neuigkeiten zu Part 2 erhalten, bleibt noch ungewiss. Mehr als ein kurzer Trailer dürfte zur E3 2017 aber vermutlich nicht herausspringen, denn das neue Abenteuer um Joel und Ellie erblickt wohl erst im nächsten Jahr das Licht der Spielewelt. Welche Richtung Sony mit PlayStation VR einschlägt, dürfte ebenfalls spannend zu sehen sein. Hierzu erwarten wir definitiv Neuigkeiten auf der Spielemesse im Juni.

Ebenfalls vor Ort sind große Publisher wie Electronic Arts, Ubisoft und Bethesda. Auch die Dritthersteller übertragen ihre Pressekonferenzen im Live-Stream. Nachfolgend geben wir eine Übersicht über Termine, Keynotes und Spiele.

E3 2017: Live-Streams und Uhrzeiten der Pressekonferenzen

Die größten Publisher übertragen ihre E3 2017-Pressekonferenzen per Live-Stream im Internet. Damit erhalten Daheimgebliebene die Möglichkeit, die Veranstaltungen bequem vom Sofa aus zu verfolgen. Zu den Highlights dürften die Keynotes von Microsoft und Sony zählen. Auch die Konferenzen von Ubisoft, Bethesda und Electronic Arts dürften nicht minder spannender ausfallen. Während EA auf dem kurz vor der E3 2017 stattfindenden EA-Play-Event Spiele wie FIFA 18, Star Wars Battlefront 2 und Need for Speed 2017 zeigen will, fährt Ubisoft vermutlich mit Infos zum neuen Assassin's Creed und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe zur E3. Bethesda stellt auf seiner E3-Keynote Fallout 4 VR und vermutlich das neue Wolfenstein vor.

Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind nicht final. Wir werden die Links zu den Live-Streams, Uhrzeiten und die Spielelisten aktualisieren.

Electronic Arts (EA Play 2017)

Termin und Uhrzeit: 10. bis 12. Juni

Live-Stream zu EA Play 2017

Mögliche Spiele: Need for Speed, Star Wars Battlefront 2, NHL 18, FIFA 18, Madden NFL 18

Bethesda

Termin und Uhrzeit: 11. Juni

Live-Stream auf YouTube

Mögliche Spiele: Wolfenstein, Fallout 4 VR

Microsoft

Termin und Uhrzeit: 11. Juni, 23:00 Uhr

Live-Stream auf Xbox.com (Alternativ: Direkt über die Xbox-Konsole)

Mögliche Spiele: Crackdown 3, Sea of Thieves, Tacoma, Cuphead, State of Decay 2

Ubisoft

Termin und Uhrzeit: unbekannt

Live-Stream auf Twitch

Mögliche Spiele: South Park, Assassin's Creed

Sony

Termin und Uhrzeit: unbekannt

Live-Stream auf Twitch

Mögliche Spiele: God of War, Uncharted: The Lost Legacy, Destiny 2, Call of Duty: WW2, Gran Turismo Sport, WipEout Omega Challenge, Ni no Kuni 2, PlayStation VR-Spiele

Nintendo

Termin und Uhrzeit: unbekannt

Live-Stream auf Nintendo.com

Mögliche Spiele: Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2

PC Gaming Show von PC Gamer

Termin und Uhrzeit: unbekannt

Live-Stream auf Twitch

Mögliche Spiele: PC-Versionen neu angekündigter Spiele

E3 2017: Liste mit Spielen

E3 2017: Aktuelle News und Videos

In unserem News-Bereich zur E3 2017 laufen während der Messetage alle News, Videos und Berichte von der Messe zusammen. Damit verpasst ihr keine Neuigkeit und erfahrt als erstes, sobald die Publisher neue Spiele und Konsolen vorstellen. Unsere E3-News sind zudem entsprechend gekennzeichnet.