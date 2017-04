PC-Games-PC GTX1060-Edition - Geforce GTX 1060, Core i5-6500 und 275-GB-SSD [Anzeige]

Zusammen mit den Experten von PC Games Hardware haben wir den PC-Games-PC GTX1060-Edition konfiguriert, der voll spieletauglich und dabei trotzdem sehr günstig ist. Gebaut und verkauft wird dieser Komplett-Rechner vom Internet-Versender Alternate.

PC-Games-PC GTX1060-Edition (Abbildung kann vom Original abweichen) (1) Quelle: PC Games Die Geforce GTX 1060 gibt es nicht nur mit 6 GByte, sondern auch mit 3 GByte Speicher. Wir haben uns bei diesem PC für eine günstige 3-GByte-Variante entschieden, um den neuen PC-Games-PC günstig anbieten zu können. In Full HD ist die Spiele-Performance dennoch sehr ordentlich. In The Witcher 3 erreicht der neue Komplett-PC immerhin 40 Fps. Beim Prozessor haben wir uns für einen Intel Core i5-6500 entschieden. Mit 16 GB DDR4-RAM ist der PC auch sehr üppig ausgestattet. Für Windows, einige Programme und Spiele dürfte die 275-GB-SSD von Crucial genügend Platz bieten, für weitere Daten steht außerdem eine 1.000-GB-HDD zur Verfügung. Mit nur 25 dB(A) ist der PC unter 2D-Anwendungen nahezu lautlos. Auch die 33 dB(A) im 3D-Betrieb sind alles andere als störend. Die Stromrechnung wird auch geschont, denn mit 33 bis 180 Watt ist der PC relativ sparsam und sehr effizient.