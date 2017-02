Nachdem bereits im Dezember 2016 erste Gerüchte laut wurden, dass Denis Villeneuve für eine Neuverfilmung von Frank Herberts Dune: Der Wüstenplanet im Gespräch sei, folgt nun die Bestätigung: Der gefeierte kanadische Regisseur und Drehbuchautor wird auch für Dune den Regieposten übernehmen. Das gab Brian Herbert, Sohn des Kult-Autors und Dune-Erfinders Frank Herbert, via Twitter bekannt.



It's official -- Legendary Pictures has signed the very talented Denis Villeneuve to direct the exciting new DUNE series film project. — Brian Herbert (@DuneAuthor) 1. Februar 2017

Villeneuve hatte sich vor allem mit den atmosphärischen Thrillern Prisoners (2013) und Sicario (2015) einen Namen gemacht. Seit seinem letzten Kino-Erfolg The Arrival (2016) genießt er aber auch unter Science-Fiction-Fans einen hervorragenden Ruf. Derzeit ist Villeneuve mit der Umsetzung von Blade Runner 2049 beschäftigt, in dem Ryan Gosling und Harrison Ford die Hauptrollen übernehmen. Der mit Spannung erwartete Sci-Fi-Streifen läuft am 5. Oktober 2017 in den deutschen Kinos an. Ob Villeneuve direkt im Anschluss mit der Vorproduktion von Dune beginnen wird und ob daraus ein Film oder eine aufwendige Serie entstehen soll, ist derzeit nicht bekannt.



01:33

Blade Runner 2049: Der erste Trailer mit Harrison Ford und Ryan Gosling Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D72298%26a%5FicategoryId%3D32%26article%5Fid%3D1219693%26product%5Fid%3D206757%26sAdSetCategory%3Dfilme" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]72298[/ctecvideo]

Damit ist die mittlerweile dritte Verfilmung von Herberts Kult-Romanen beschlossene Sache. Bereits 1984 hatte Regisseur David Lynch (Blue Velvet, Twin Peaks) eine aufwendige Verfilmung des ersten Buches in die Kinos gebracht, die Hauptrollen spielten damals Kyle MacLachlan, Jürgen Prochnow, Sean Young, Patrick Stewart, Max von Sydow und Sting. Trotz hochkarätiger Darsteller floppte der Film an den Kino-Kassen, konnte in den Jahren darauf aber zumindest eine treue Fangemeinde hinter sich versammeln. Lynch, der sich selbst unzufrieden mit der Verfilmung zeigte, wandte sich anderen Projekten zu. Es sollte 16 Jahren dauern, bis sich wieder jemand an dem Stoff versuchte: Im Jahr 2000 erschien eine mehrteilige TV-Verfilmung von Dune, diesmal unter anderem mit William Hurt, Alec Newman, Uwe Ochsenknecht und Saskia Reeves in den Hauptrollen. Trotz durchwachsener Kritiken wurde das Projekt fortgesetzt, im Jahr 2003 erschien der direkte Nachfolger Children of Dune, in dem auch James McAvoy und Susan Sarandon mitwirkten.

Seitdem blieb die kostbare Lizenz ungenutzt, bis im November 2016 bekannt wurde, dass sich Legendary Pictures die Markenrechte sichern konnte. Kurz darauf kamen die ersten Gerüchte auf, dass Villeneuve, der schon früher großes Interesse an einer Verfilmung zeigte, für das Projekt im Gespräch sei.

Dune gilt als Meilenstein der Science-Fiction-Literatur und spielt in einer fernen Zukunft. Die Geschichte beginnt mit den verfeindeten Fürstenhäusern Atreides und Harkonnen, die einen erbitterten Krieg um die Herrschaft über den Wüstenplaneten Arrakis führen. Denn nur auf Arrakis wird eine mächtige Droge, das sogenannte Spice, gewonnen, die unerlässlich für die interstellare Raumfahrt und damit für den Erhalt des galaktischen Imperiums ist.