Dumbo Realverfilmung: Disney möchte Will Smith an Bord holen

Wie der Filmnachrichtenblog Deadline.com berichtet, soll Will Smith soll eine der Hauptrollen in der Realverfilmung des Zeichentrickklassikers "Dumbo, der fliegende Elefant" übernehmen. Bizarro-Regisseur wird die Produktion übernehmen, das Drehbuch stammt von Ehren Kruger ("Transformers", "The Ring").

Schon in der Vergangenheit hatte Disney namhafte Schauspieler für Realverfilmungen von Zeichentrickklassikern an Bord geholt (Johnny Depp in "Alice im Wunderland" und Angelina Jolie in "Maleficent"). Erst Mitte Dezember wurde Emma Stone für "Cruella", eine Realverfilmung über die Welpenentführerin Cruella De Vil aus "101 Dalmatiner" verpflichtet.

Quelle: Blickpunkt:Film