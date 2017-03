DuckTales: Hier ist der erste offizielle Trailer zum Serien-Reboot!

04.03.2017 um 10:00 Uhr Nicht nur an den neuen Anstrich, den die kultigen Entenhauser in "DuckTales", der Neuauflage der Trickserie um Dagobert Duck & Co., erhalten haben, sondern auch einige Stimmen - insbesondere denen von Tick, Trick & Track bzw. Huey, Dewey & Louie - muss man sich erst noch gewöhnen. Aber der Theme-Song der Originalserie lässt uns gleich in Nostalgie verfallen...Woohoo!! Das Reboot, das sich wie das Original um den exzentrischen Milliardär Dagobert Duck bzw. Scrooge McDuck, dessen Verwandte und Freunde und deren zahlreichen Abenteuer dreht, feiert im Sommer 2017 seine Premiere auf Disney XD.

